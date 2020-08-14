عدم خوض المباراة.. عضو مجلس سابق يدعو الإسماعيلي للتضامن مع قرار المصري

دعا علي غيط عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق ، المجلس الحالي للتضامن مع النادي المصري وعدم خوض مباراة اليوم التي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى المصري.





وكتب غيط عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نداء الى مجلس اداره النادى الاسماعيلى ، من فضلكم نتضامن مع النادى المصرى ولا نذهب إلى الملعب فالمواقف اغلى من النقاط والأخلاق أثمن واوفى من المشاركة فى ظلم .





وأضاف : متضامن مع المصرى ومتضامن مع الاسماعيلى إذا فعل هذا ، الكره زائله والأخلاق باقيه ، يا لاعبى المصرى سلامات ، وسيظل المصرى والاسماعيلى اخوات .





وكان نادي المصري أعلن عدم خوض مباراته اليوم امام فريق الاسماعيلي بسبب ظهور عدد كبير من إصابات كورونا بين صفوف اللاعبين حيث بلغ 20 حالة منهم 14 لاعبا و6 من أعضاء الجهاز الفني والإداري .





وأعلن سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي عدم خوض المباراة مهما كانت الضغوط خوفا علي أسر اللاعبين قائلا :"حياة الأفراد أهم من 100 دوري" .