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أخبار العالم

تطورات شرق المتوسط.. ألمانيا تدعو إلى خفض التصعيد بين اليونان وتركيا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:53 م
ألمانيا تدعو إلى
ألمانيا تدعو إلى خفض التصعيد بين اليونان وتركيا
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شيماء مصطفى
دعت ألمانيا، اليوم الجمعة، إلى خفض التصعيد بين اليونان وتركيا فيما يخص الخلاف بشأن التنقيب في شرق المتوسط، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة "فرانس برس".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه عدد من الدول الأوروبية على بحث الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد تركيا بسبب أعمال التنقيب وانتهاكاتها فى شرق البحر المتوسط.

ووفقًا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بنظيره الأمريكي مايك بومبيو في فيينا اليوم الجمعة لمناقشة التطورات في شرق البحر المتوسط.

كما سيلتقي دندياس نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج الذي سيشارك معه في الاجتماع الطارئ لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، المقرر أن يعقد اليوم أيضا. 

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاجتماع لبحث التوتر في شرق المتوسط، وذلك بعد أن دعت إليه اليونان لمناقشة استفزازات أنقرة.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان، "إن "المحادثات ستركّز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد الاستفزاز التركي".

وتفاقم التوتر عندما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" ترافقها سفن لسلاح البحرية التركي، إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

وبحسب أثينا، فإن سفن سلاح البحرية التركي كانت الأربعاء على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، أي على الجرف القاري اليوناني ما يشكل "انتهاكا" للحدود البحرية.

فيما أكد مصدر في وزارة الدفاع أن الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة لمراقبة النشاطات التركية.
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