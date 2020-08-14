لتذليل المعوقات.. محافظ أسيوط يوجه المسئولين بعقد لقاءات دورية مع رؤساء لجان التصالح

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المسئولين وقيادات المحافظة بعقد لقاءات دورية مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أية معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق تقدمًا في ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .





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كما وجه محافظ أسيوط باستلام كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء مؤكدًا أن غدًا السبت 15 أغسطس هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح من قبل ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا مشيرا إلى الاستمرار في استلام طلبات التصالح الجديدة حتى انتهاء الموعد المحدد لاستلام الطلبات والمقرر له نهاية شهر سبتمبر المقبل بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

وفي هذا الإطار عقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة اجتماعًا مع مسئولي لجان التصالح والإدارات الهندسية والزراعية والمركز التكنولوجي بمركز أبنوب بحضور تاج الدين أبوسداح رئيس المركز ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء القرى وتم خلال الاجتماع استعراض عدد مخالفات البناء وأعداد المتقدمين للتصالح وإجمالي عدد من دفعوا جدية التصالح بالإضافة إلى أبرز المشكلات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتحفيز المواطنين على التصالح.



