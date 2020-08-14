رسالة عاجلة من رئيس وزراء السودان لـ جيش بلاده

بعث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ، برسالة إلى القوات المسلحة السودانية لتهنئتها في عيدها الــ 66 والذي يحتفل به الجيش السوداني في مثل هذا التوقيت من كل عام.





وعبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة غرًد حمدوك قائلا : لقواتنا المسلحة تاريخ مجيد في الانحياز لإرادة شعبنا".





وقال رئيس الوزراء السوداني في تغريدته قائلا: عبر مناسبة العيد الـ ٦٦ أتقدم بالتهنئة للقائد العام وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة."





وأضاف حمدوك قائلا : نعمل معًا للانتقال ببلادنا إلى رحاب السلام والديمقراطية والعدالة، مَهمّة بناء جيش مهني قومي من أولوياتنا التي نعمل لإنجازها مدنيين وعسكريين