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محافظات

وكيل أوقاف السويس: المساجد مغلقة في ظهر الجمعة ولا يوجد مخالفات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:33 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حسن غنيمة
أكد الشيخ ماجد راضي  وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اليوم الجمعة ، استمرار الجولات المرورية لمتابعة قرار تعليق صلاة الجمعة بالمساجد الحكومية والأهلية، والتأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية والتوصيات الصحية التي اتخذت في هذا الشأن.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس ، أنه وعدد من قيادات المديرية قاموا بجولات  مرورية متفرقة شملت جميع احياء المحافظة لمتابعة قرار تعليق صلاة الجمعة  بالمساجد والزوايا والمصليات ورفع آذان النوازل في صلاة  الظهر  يوم الجمعة بالمساجد  .

واوضح الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس انه بمتابعة غرفة العمليات بديوان عام المديرية واللجان الفرعية بالادارات الفرعية لقد تم تنفيذ التعليمات والتزام الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال  بالتعليمات مشيرا ان المساجد مغلقة ولا توجد أي مخالفات في ظهر الجمعة ، وأن هذا يهدف لحفظ النفس البشرية وحمايتها وان السماح بأية تجمعات في ظهر الجمعة قد تؤدي لانتشار الوباء ، سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد..
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