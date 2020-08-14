وكيل أوقاف السويس: المساجد مغلقة في ظهر الجمعة ولا يوجد مخالفات

أكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اليوم الجمعة ، استمرار الجولات المرورية لمتابعة قرار تعليق صلاة الجمعة بالمساجد الحكومية والأهلية، والتأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية والتوصيات الصحية التي اتخذت في هذا الشأن.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس ، أنه وعدد من قيادات المديرية قاموا بجولات مرورية متفرقة شملت جميع احياء المحافظة لمتابعة قرار تعليق صلاة الجمعة بالمساجد والزوايا والمصليات ورفع آذان النوازل في صلاة الظهر يوم الجمعة بالمساجد .



