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أخبار البلد

اكتفاء ذاتي وتصدير.. خطة لإنتاج 2.2 مليون طن أسماك سنويا بحلول 2030

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تبذل وزارة الزراعة مجهودات مبيرة من أجل تنمية الثروة السمكية للوصول إلي الاكتفاء الذاتى ، وتصدير الفائض إلي الخارج ، إذ ننتج حوالى 1.9 مليون طن من الأسماك.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسية قدمت العديد من المشروعات لتنمية الثروة السمكية بشكل سريع من أهمها بركة غليون ومثلث الديبة وتطوير بحيرة البردويل ، والأقفاص السمكية.

وأضاف جلال لـ " صدى البلد" ، أننا لدينا شبه اكتفاء ذاتى من الأسماك ، وبالوتيرة التى نسير بها قد نصل إلي تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك بحلول عام 2030 ليصل إجمالى الإنتاج إلي ٢.٢ مليون طن وبالتالى نصدر الفائض .

وأشار " عميد كلية الزراعة" إلي أن نصيب الفرد فى مصر من الأسماك يصل إلي 20 كيلو سنويا ، وهذا يتوافق مع المعدل العالمى من الاكتفاء الذاتى ، منوها إلي أن مانقوم بإستيراده من أسماك لاتصلح للتربية بمصر مثل السالمون فهى تحتاج لبيئة معينة .

وأوضح أن المفرخات السمكية التى يتم إنشاؤها مؤخرا فى محافظتى البحيرة والإسكندرية تهدف إلي تربيع الأسماك وبالتالى زيادة إنتاجها بمصر ، مؤكدا أن مصر الأولى افريقيا فى الاستزراع السمكى وستحصل على المركز السابع عالميا قريبا .

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