في آخر مداخلة تلفزيونية لها .. شويكار: الحكومة مدلعانا آخر دلع .. فيديو

رحلت الفنانة شويكار عن عمر يناهز 85 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات الدقي، وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار في المرارة أدى إلى رحيلها.









وفي آخر مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الفضائية الأولى في نهاية إبريل الماضى، أشادت الفنانة الراحلة شويكار بإجراءات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلة:" الحكومة مدلعانا آخر دلع، إجراءات وقائية، وبترش الشوارع، ونصايح فى الإعلام باستمرار".









وانتقدت شويكار أيضا، سلوك بعض المستهترين وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.









وكانت الراحلة شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل، حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.







