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أخبار العالم

دبلوماسي غربي يكشف تفاصيل اتفاق الإمارات وإسرائيل والدولة التالية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف دبلوماسي غربي لوكالة آكي الايطالية، اليوم الجمعة، تفاصيل وكواليس الاتفاق الخاص بمباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الدبلوماسي الغربي الذي رفض ذكر اسمه، قوله إن مملكة البحرين ستوقع قريبا إتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتابع: "البحرين متشجعة أكثر من أي دولة عربية أخرى لتوقيع اتفاق لمباشرة العلاقات مع إسرائيل وكانت تتحين الفرصة لتوقيع هذا الاتفاق منذ فترة".

واستطرد المسؤول الغربي: "كان من المفاجيء أن تسبقها الإمارات إلى توقيع الاتفاق ولكن معلوماتنا إن البحرين كانت تريد أن يكون التوقيع رباعيا ليشملها مع الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ولكن تم الطلب منها الانتظار لبضع أيام".

وأكد المسؤول الدبلوماسي الغربي أن التوقيع بين البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيتم قريبا، لكن لا توجد معلومات عن وجود نية مشابهة لدى سلطنة عمان.

وأشار الدبلوماسي إلى أن العلاقات بين إسرائيل والبحرين قائمة فعلا منذ فترة طويلة وسيكون الاتفاق هو مجرد اشهار لهذه العلاقات السرية.
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