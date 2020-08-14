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أخبار العالم

نصر الله: هناك مخطط لإسقاط الدولة ونطالب بحكومة وحدة وطنية محمية من القوى السياسية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:19 م
الأمين العام لحزب
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
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أحمد محرم
طالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بتشكيل حكومة في لبنان تتمتع بحماية القوى السياسية.

وأضاف نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى الحرب مع إسرائيل عام 2006 أنه "بعد انفجار مرفأ بيروت مباشرة كان هناك من يسعى إلى إسقاط الدولة لا الحكومة".


وقال الأمين العام لحزب الله إن جماعته ليس لديها رواية عن انفجار مرفأ بيروت والرواية الصحيحة يقدمها من يقوم بالتحقيق.

وأضاف نصر الله، أنه إذا أثبت التحقيق اللبناني أن إسرائيل لها علاقة بانفجار مرفأ بيروت، فإن "حزب الله" لن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم وستدفع إسرائيل الثمن.

وقال نصر الله، إنه لا يثق بالتحقيق الدولي، وتابع "إذا كان فعلا لإسرائيل صلة بانفجار بيروت فإن وجود الـFBI سيبعد أي شبهة عنها".

وأشار إلى وجود فرضيتين بتفجير بيروت الأولى أن يكون حادثا عرضيا ناجما عن إهمال وتقصير، والثانية أن يكون عملا تخريبيا ونحن ننتظر نتائج التحقيق في هذا الإطار.

وأوضح أنه بعد الانفجار مباشرة كان هناك من يسعى إلى إسقاط الدولة لا الحكومة.
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