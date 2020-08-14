وصول حاملة طائرات مروحية فرنسية إلى لبنان للمشاركة في رفع أنقاض انفجار بيروت

وصلت إلى ميناء بيروت البحري بالعاصمة اللبنانية، ظهر اليوم، حاملة طائرات مروحية فرنسية على متنها وحدة من المهندسين العسكريين في القوات المسلحة الفرنسية، ومصطحبة معها الآليات الهندسية والعتاد اللازم للمشاركة في عملية رفع الأنقاض وإزالة الركام من ميناء بيروت البحري.





وذكر الجيش اللبناني – في بيان اليوم – أن حاملة الطائرات الفرنسية محملة أيضا بمواد ومستلزمات طبية وغذائية ومواد بناء، وآليتين مخصصتين كهبة للدفاع المدني اللبنانية، وذلك من ضمن المساعدات التي ترسلها فرنسا والدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في ميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام.



