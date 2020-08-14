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حوادث

حزنا عليها .. وفاة سيدة في المنيا بعد أيام من مقتل ابنتها على يد زوجها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:07 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
توفيت سيدة بالعقد السادس من عمرها بقرية أبا البلد بمركز مغاغة شمال المنيا بعد أيام من مقتل ابنتها علي يد زوجها، حيث أصيبت السيدة بحالة إعياء شديدة عقب علمها بنبأ مقتلها وتوفيت حزنا عليها

تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوصول جثة هامدة لمستشفي مغاغة العام، لسيدة تدعى " نها . ا القفاص " 43 سنة مقيمة بقرية أبا البلد بمركز مغاغة، بها آثار لطعنات  بأماكن متفرقة من الجسد. 


وعلى الفور انتقل العميد  شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والرائد  عبد الرحمن غزاوي معاون اول المباحث لفحص البلاغ حيثت تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليها وزوجها المدعو " عبد الله  . م . ا " عامل 47 عام ،  الذي قام بطعنها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها وضربها برقبتها ، فأودى بحياتها على الفور وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلافات مالية ، وفر هاربا.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الخلاف إصرار المتهم "الزوج" علي بيع منزله لإعطاء المال لشخص من قريته يعمل في توظيف الأموال مقابل الحصول على أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت على تلك الفكرة وأصرت على موقفها بعدم بيع المنزل الملك لها كميراث من والدها ، وأفادت التحريات بأن المدعو عليه ديون كثيرة للأشخاص.
 
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم الهارب  وتحرر محضر بالواقعة  وأخطرت النيابة لتولي التحقيق  والتي أمرت بحبس  الزوج القاتل، وبعد أيام توفيت والدتها حزنا عليها.
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