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محافظات

أوقاف الشرقية تشن حملة مفاجئة على مساجد العاشر من رمضان.. صور

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:38 م
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
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محمد الطحاوي -أحمد النشوقي
أصدر الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية تعليمات مشددة بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المساجد بمختلف الإدارات للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه فقد قاد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية حملة لمتابعة المساجد بمدينة العاشر من رمضان.

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وأكد "حامد" أنه توجهت لجنة المتابعة لمقر الإدارة ومساجدها لمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المتعلقة بالفتح التدريجي للمساجد وفقا للضوابط الوقائية والاحترازية.

كانت مديرية أوقاف الشرقية أهابت بمديري الإدارات الفرعية والمفتشين وجميع العاملين بالمديرية بالالتزام بتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمتابعة غلق المساجد خلال صلاة الجمعة لمنع التجمعات.
أوقاف الشرقية تشن حملة مفاجئة على مساجد العاشر من رمضان.. صور
أوقاف الشرقية تشن حملة مفاجئة على مساجد العاشر من رمضان.. صور
أوقاف الشرقية تشن حملة مفاجئة على مساجد العاشر من رمضان.. صور
أوقاف الشرقية تشن حملة مفاجئة على مساجد العاشر من رمضان.. صور
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