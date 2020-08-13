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محافظات

بتكلفة 65 مليون جنيه.. إنشاء محطات رفع صرف صحي بقرى الشرقية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:27 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، معدلات تنفيذ أعمال إنشاء مشروعات الصرف الصحي بقرى (الحلمية – العراقي – السعدية – كفر أبو نجم) بمركز أبو حماد والمقامة بتكلفة 65 مليون جنيه لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين. 

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

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وجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه صرح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي الحلمية بتكلفة 10 ملايين جنيه وجار أعمال التسليم الابتدائي ومحطة رفع صرف صحي العراقي بتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 95 % ومحطة رفع صرف صحي السعدية بتكلفة 20 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 97% ومحطة رفع صرف صحي كفر أبو نجم بتكلفة 20 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 90%، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
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