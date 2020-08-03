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محافظات

محافظ الشرقية: إنشاء نقطتي تمركز لشرطة المرور والمرافق بمنطقة القناطر التسعة بالزقازيق

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،إنشاء نقطتي تمركز لشرطة المرور والمرافق بمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق لتنظيم حركة السيارات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإلزام الباعة الجائلين بعدم التعدي على حرم الطريق،وذلك في ضوء ما تشهده المنطقة من أعمال تجميل وتطوير وخلق محاور مرورية جديدة أوشكت على الإنتهاء لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.


جاء ذلك خلال تفقده للمنطقة يرافقه المهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء محسن شعبان نائب مدير الأمن واللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور لإختيار المكان الأنسب والأصلح لإنشاء نقطتي التمركز بالمنطقة بشكل جمالي وحضاري يتناسب مع أعمال تطوير وتجميل منطقة القناطر التسعة.


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وأشار محافظ الشرقية إلى أنه جار الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل منطقه القناطر التسعه بمدينة الزقازيق بتكلفة 31 مليون جنيه،حيث شملت الأعمال توسعه لكوبري القناطر الكيلو 36 بتكلفه 6 ملايين جنيه،وتغطية ترعة بهنباي بطول 350م بر أيسر بحر مويس بتكلفة 16 مليون جنيه، وتطوير وتجميل للمنطقة بتكلفه 9 ملايين جنيه،حيث تم الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية والتمهيدية والقواعد الخرسانية وعمل أرصفه وتبليطها بالإنترلوك وبلدورات جديده ودهانها، بالإضافة إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتقسيم المنطقة إلى حدائق ومتنزهات وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للإستراحة وقضاء الأوقات السعيدة للمواطنين ، فضلًا عن وجود نافورة لإضفاء لمسه جمالية وحضارية بالمنطقة ، وتنفيذ أعمال الإنارة الداخلية ( إنارة الحدائق) والإنارة الخارجية ( غرس أعمدة انارة جديده) وذلك لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمدينة الزقازيق، فضلًا عن إنشاء "رامب" لذوي الهمم - مسطح يسهل الحركة ويوضع بجانب السلم -.


وأكد محافظ الشرقية أن أعمال التطوير والتجميل بمنطقة القناطر التسعه تأتي تنفيذًا لخطه محافظة الشرقية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينه وخلق محاور مروريه جديده تساهم في فك الإختناقات المروريه داخل مدينه الزقازيق.


كما توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمدينة منيا القمح لتفقد المكان المخصص لإستقبال وتشوين التكاتك المخالفة على مستوى المحافظة والكائن بجوار مجمع مواقف منيا القمح / الزقازيق الجديد.


وشدد المحافظ على محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة الإنتهاء من تجهيز المكان وتزويده بكشافات الإنارة وطفايات الحريق وتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأمين الكامل للمكان.

محافظ الشرقية: إنشاء نقطتي تمركز لشرطة المرور والمرافق بمنطقة القناطر التسعة بالزقازيق
محافظ الشرقية: إنشاء نقطتي تمركز لشرطة المرور والمرافق بمنطقة القناطر التسعة بالزقازيق
محافظ الشرقية: إنشاء نقطتي تمركز لشرطة المرور والمرافق بمنطقة القناطر التسعة بالزقازيق
محافظ الشرقية: إنشاء نقطتي تمركز لشرطة المرور والمرافق بمنطقة القناطر التسعة بالزقازيق
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