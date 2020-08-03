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محافظات

استئناف النشاط الرياضي بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالشرقية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين وتسعي جاهدة الي المساهمة في إعداد الشباب بدنيًا و فكريًا وتنمية قدراتهم  وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، إضافة إلي استثمار أوقات فراغهم و طاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع متمنيا ً لجميع الرياضيين من ابناء المحافظة مواصلة التفوق ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والاقليمية والدولية.


وأضاف وائل الالفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن عودة التدريبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بجميع محافظات الجمهورية بعد توقف دام لعدة اشهر تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .


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أضاف وكيل وزارة الشباب أنه تم اتخاذ حزمة من الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لعودة استئناف النشاط الرياضي بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي في محافظه الشرقيه مع الحفاظ الكامل على صحة اللاعبين والمدربين والإداريين تمهيدًا للاشتراك في البطولات المختلفة  كالاتي :


يمنع دخول المشروع دون كمامة .

يمنع المصافحة والتلامس وتبادل الاحضان

القاء الكمامة بعد الاستخدام في المكان المخصص

المحافظة علي المسافة الآمنة من 2 : 3 متر

احضار كمامة بديلة للاستخدام بعد التدريب

يمنع التدريب بالكمامة لخطورتها اثناء التدريب

استخدام زجاجة المياة الخاصة لكل لاعب

استخدام المناديل عند العطس أو السعال

تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم

عدم استخدام اي أدوات تخص اللاعبين

احضار تي شيرت بديل لاستخدامه بعد التدريب نظرا لاغلاق غرف تغيير الملابس وأماكن الاستحمام

في حالة الشعور بأي أعراض اثناء التدريب يتم ابلاغ الاداري فورا

قبل الحضور للتدريب يجب التأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية حفاظا علي سلامة الجميع


يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يضم ألعاب" التايكوندو، الجودو، رفع الأثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الاسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة".

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