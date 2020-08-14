حقيقة الموجة الثانية لكورونا في أوروبا.. خبير اقتصاد سياسي يفجر مفأجاة

كشف الدكتور محمد الألفي خبير الاقتصاد السياسي، حقيقة ما يتردد بشأن أن هناك مخاوف في أوروبا بشأن انتشار موجة ثانية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال الألفي، في مداخلة هاتفية من باريس لبرنامج "الأن"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك مخاوف حقيقية أوروبية من انتشار موجة ثانية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وتابع الدكتور محمد الألفي خبير الاقتصاد السياسي، أن العالم وأوروبا حاليا يحاول الاستعداد لموجة ثانية للفيروس الخطير محتملة.





وأشار إلى أن الأطقم الطبية اخذت خبرة في التعامل مع كورونا في الموجة الثانية هم مستعدون لها، مؤكدا أن قدرة الأطقم الطبية على الصمود في الموجة الثانية مرتبط بحجم الإجراءات التي ستتخذها في هذا الأمر.





ولفت الدكتور محمد الألفي خبير الاقتصاد السياسي، إلى أن مصر تعاملت مع أزمة فيروس كورونا المستجد بذكاء وحكمة كبيرة.