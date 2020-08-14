مش هغني للزمالك .. عزيز الشافعي يصدم جماهير الأبيض بهذا الأمر

أعلن الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعى ، نيته عدم تقديم أعمال غنائية وفنية جديدة لنادي الزمالك.





وقال الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة "Ten"، إنني لن أقدم أغانى جديدة للزمالك، وسأبتعد عن الغناء فى هذه المنطقة، وسأركز فى مشروعاتى الغنائية الأخرى.





ووجه أعلن الملحن والشاعر الغنائي، حديثه لجمهور نادي الزمالك، قائلا :"افرحوا، أنتوا حققتوا بطولتين مهمتين السنة دي"، مضيفا: "جماهير النادي الأهلى حبايبى وأخواتى وبحبهم جدا".





وتابع الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، أنه يقدم أغنية جديدة مع النجم تامر حسني، خلال ألبومه الجديد، ولا يعلم موعد نزول الألبوم حتى الآن.