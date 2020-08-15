اليوم فنون جميلة حلوان تتابع اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.





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وتتابع كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك اليوم السبت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بشعبتى الفنون و العمارة.





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ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.









وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.



