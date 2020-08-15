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تعليم

اليوم فنون جميلة حلوان تتابع اختبارات القدرات

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:01 ص
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة. 

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وتتابع كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك اليوم السبت  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بشعبتى الفنون و العمارة.

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ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.


وتستمر اختبارات القدرات  حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.

ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار.
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