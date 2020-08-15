أمير مرتضى عن إنصاف الـ فيفا للزمالك: الرد الأنسب على التصريحات الغريبة لـ كهربا ‏

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ‏قرار الـ فيفا بفرض عقوبة على محمود كهربا، لاعب الفريق السابق، كان أكبر رد ‏على تصريحاته الغريبة التي تثبت صحة موقفه.‏





وأضاف أمير، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "الأهلي طرف في عقوبة كهربا، فتمت ‏العقوبة على اللاعب مع تحديد فترة معينة لسداد المبلغ المقرر في العقوبة، وإما التعرض ‏للإيقاف، وحرمان النادي الأحمر من خدماته".‏





واختتم حديثه: "طالبت كهربا بمصارحتي عندما كان لاعبًا في الزمالك، ‏وسألته إن كان يرغب في الرحيل واللعب بقميص نادٍ اّخر". ‏