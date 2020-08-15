أمير مرتضى عن إنصاف الـ فيفا للزمالك: الرد الأنسب على التصريحات الغريبة لـ كهربا ‏

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن قرار الـ فيفا بفرض عقوبة على محمود كهربا، لاعب الفريق السابق، كان أكبر رد على تصريحاته الغريبة التي تثبت صحة موقفه.
وأضاف أمير، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "الأهلي طرف في عقوبة كهربا، فتمت العقوبة على اللاعب مع تحديد فترة معينة لسداد المبلغ المقرر في العقوبة، وإما التعرض للإيقاف، وحرمان النادي الأحمر من خدماته".
واختتم حديثه: "طالبت كهربا بمصارحتي عندما كان لاعبًا في الزمالك، وسألته إن كان يرغب في الرحيل واللعب بقميص نادٍ اّخر".