بمعدل فنان كل يوم| الموت يخطف 3 نجوم في 72 ساعة آخرهم شويكار





1. سناء شافع





تُوفي الفنان الكبير سناء شافع، أول أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع قصير مع المرض استمر لمدة يومان، حيث تدهورت حالته الصحية داخل أحد المستشفيات، بعد تعافيه منذ فترة من وعكة صحية، نتيجة إهمال شخصي منه، حيث أُصيب منذ سنتين بالتهاب رئوي حاد وكان يعالج منه على أنه إنفلونزا ودفع ثمنه غاليا.



ويعد شافع ممثلا ومخرجا مسرحيا وأستاذا أكاديميا، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط، مكث بها نحو 8 سنوات قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف، وعاش بحي الجمالية، ثم حدائق القبة.

جذبه الفن والتحق بفرق الهواة بشارع عماد الدين إلى أن سار في مشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسا فيه إلى أن أصبح عميدًا للمعهد، كما عمل في التلفزيون والسينما والمسرح، حيث أخرج مسرحية "دون كيشوت" العام 1975.



حطم الفنان الكبير الرقم القياسي في عدد زيجاته والتي بلغت 9 زيجات، منهم ألمانية كما تزوج ثلاثة في وقت واحد دون علمهن، وكانت آخر وأطول زيجاته من ماجدة حافظ، حيث استمرت أكثر من 14 سنة، وكانت الأقرب إلى قلبه.





2. سمير الأسكندراني





توفي مساء أمس الخميس، الفنان المصري سمير الإسكندراني عن عمر 82 عاما، بمستشفى النزهة الدولي في القاهرة بعد أزمة صحية مر بها، تاركا تراثا فنيا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية، حيث قدم طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة.



ولد سمير فؤاد الإسكندراني في فبراير 1938 بحي الغورية في القاهرة، وكان عاشقا للفن والأدب، حيث تخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة، وعمل في القسم الإيطالي في الإذاعة المصرية، وكان يقيم أمسيات فنية وأدبية في منزله بتشجيع من والده.



تأثر الإسكندراني بالشيخ زكريا أحمد، وسافر إلى إيطاليا بعد الحصول على منحة دراسية في الأدب، وأطلق عليه لقب "الثعلب المصري" حيث حاولت إسرائيل تجنيده في الستينيات أثناء وجوده في إيطاليا لكنه لجأ للمخابرات المصرية وساهم في الإيقاع ببعض الجواسيس الأجانب في مصر.

قدم الثعلب المصري مسيرة فنية حافلة بدأها في العام 1958، طرح خلالها عددًا من الأغاني الشهيرة منها: يا صلاة الزين، يا نخلتين في العلالي، يا رب بلدي وحبايبي، بنعاهدك يا غالية، في حب مصر، مين اللي قال، طالعة من بيت أبوها، وزفوا الخبر.



3. شويكار





عن عمر يناهز 82 عاما، توفيت الممثلة شويكار بعد صراع طويل مع المرض مخلفة وراءها إرثا كبيرا من أعمال فنية سينمائية ومسرحية، بدأتها في أوائل ستينيات القرن الماضي بأدوار سينمائية قصيرة أمام نجوم كبار، من بينها فيلم "الزوجة 13" الذي شاركت فيه أمام رشدي أباظة.

وولدت شويكار إبراهيم في مدينة الإسكندرية لأب من أصل تركي كان من أعيان محافظة الشرقية وكبار ملاك الأراضي.

اشتهرت شويكار بأدوار الكوميديا التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي تزوجته لمدة 20 عاما قبل طلاقهما المفاجئ، ليصبح الاثنان ثنائيا فنيا شهيرا قدم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية، ومن بينها مسرحية "أنا وهو وهي" و"سيدتي الجميلة" و"حواء الساعة 12".

وكان لشويكار والمهندس معا نتاج وافر من الأفلام السينمائية، مثل فيلم "مطاردة غرامية" و"أخطر رجل في العالم" و"ربع دستة أشرار" و"شنبو في المصيدة".

على مدار الثلاثة أيام الماضية، شهدت الساحة الفنية وفاة 3 فنانين بمعدل فنان كل يوم، بداية من الفنان سناء شافع الذي توفي الأربعاء الماضي، تلاه الفنان سمير الاسكندراني بعدها بيوم، وأخيرا الفنانة شويكار، الذي توفت في وقت سابق من اليوم الجمعة.