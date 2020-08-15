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أخبار العالم

قد نرى المزيد من تصعيد التوتر.. أول تعليق من روسيا على قرار مجلس الأمن بشأن إيران

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجنب تصعيد المواجهة بسبب الملف الإيراني.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد التصويت على مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران: "في 14 أغسطس، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع افتراضي لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تتيح تجنب المواجهة حول إيران في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "ندعو شركاءنا إلى النظر بعناية في هذا الاقتراح وإلا فقد نرى المزيد من تصعيد التوتر ما يهدد بالصراع... يجب تجنب هذا السيناريو".

وشدد على أن روسيا مستعدة للعمل البناء مع جميع الأطراف المعنية من أجل الابتعاد عن "المسار الخطير".

وتابع: "واثقون من وجود بديل عن نهج التهديدات والابتزاز والمواجهة والإرغام... الحل المقبول للجميع يكمن في العمل المشترك مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لكافة اللاعبين الإقليميين".

وأخفقت واشنطن في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن حيث صوتت لصالحه دولة وحيدة هي الدومينيكان، فيما استخدمت روسيا والصين حق النقض وسط امتناع بقية أعضاء المجلس عن التصويت.
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