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توك شو

أصبحت معلنة.. رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ينصح أولياء الأمور بشأن المصروفات الدراسية.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:39 ص
المدارس الخاصة
المدارس الخاصة
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قسم التوك شو
طالب المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية مقابل إيصال رسمي، لكي يستطيعوا استرداد حقوقهم في حال حدوث أي مشكلة. 


وأكد "علام"، في تصريحات لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه في حالة قدوم شكوى من ولى الأمر عليه أن يتقدم ببلاغ لتشكل لجنة من التعليم الخاص والشئون القانونية والشئون المالية للتأكد من حقيقة البلاغ أولا، وإذا ثبت يتم العمل على استرداد المبلغ إلى ولي الأمر عن طريق حوالة. 


وشدد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، على أن المدارس هدفها التعليم وليس الاتجار، مؤكدا أن التعليم لا يهدف إلى الربح، موضحا أن المدارس الخاصة تخفف حمل 3 ملايين طالب و30 مليار جنيه من على الدولة، لذلك يجب التخفيف عن هذا القطاع. 


وأشار إلى أن مصروفات المدارس أصبحت الآن معلنة على مواقع الإدارات والمديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمصروفات تأتي كل عام من خلال نشرة موثقة من الوزارة، والمدرسة ملزمة بالإعلان والتعامل بالمصاريف من خلال لوحة خاصة مكتوب عليها المصروفات الدراسية الجديدة قبل التحصيل بإجمالي المصروفات.
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