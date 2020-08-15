أبرزها تجنب المنتجات مجهولة المصدر.. خطوات هامة لاختيار المشترك الكهربائي والحفاظ على سلامته

تعتبر المشتركات الكهربائية وكابلات التمديد من الاستخدامات اليومية لكل مواطن بمنزله، وفى نفس الوقت قد تكون مشتركات الكهرباء مهددة لحياة المواطنين، كما أن توصيل العديد من الأجهزة الكهربائية بمشترك واحد قد يسبب ماسا كهربائيا.









وينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكين ببعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك نستعرضها على النحو التالي:





- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أوتوماتيكيا.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

- تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.