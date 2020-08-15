مطار القاهرة يبدأ في تنفيذ حظر دخول الأجانب بدون «بي سي ار».. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم السبت، ومنها:

أخبار اليوم

تقرير عن زيارة مدير المخابرات العامة الوزير عباس كامل لجنوب السودان تحت عنوان "رسائل سلام وشفاء من مصر لجنوب السودان"





الوطن

وفد مصري رفيع المستوى في مهمة تعزيز العلاقات مع السودان اليوم





الأهرام

«الأعلى للجامعات» يفوض «العليا للتنسيق» للخروج من مأزق المجاميع العالية





المصري اليوم

«الصحة»: 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و17 وفاة





صدى البلد

التضامن تبدأ صرف المرحلة الأولى لمساعدات برنامج كرامة..اليوم





الشروق

مطار القاهرة يبدأ في تنفيذ حظر دخول الأجانب بدون تحليل «بي سي ار»





مصراوي

"الري": تنفيذ 371 إزالة على نهر النيل والمجاري المائية خلال أسبوع





Elwatan sport

بايرن ميونيخ يذل برشلونة بـ 8 أهداف.. ويطيح به من دوري أبطال أوروبا





RT

الولايات المتحدة تخفق في تمديد الحظر الأممي على السلاح لإيران بعد فيتو روسي صيني



