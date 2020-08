اكتشاف.. ساعة ذكية تتبع مستويات الدواء في جسم المريض

أثبت باحثون أمريكيون أنه يمكن تتبع مستويات الأدوية داخل الجسم باستخدام ساعة ذكية مخصصة تحلل المواد الكيميائية الموجودة في العرق.





وأشار الباحثون وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة (Proceedings of the National Academy of Sciences)، إلى إمكانية دمج هذه التقنية القابلة للارتداء فى نهج أكثر تخصيصًا للطب، حيث يمكن تخصيص دواء وجرعات مثالية للفرد.









من جهته، قال الدكتور سام إمامينجاد فى جامعة كاليفورنيا: "أردنا إنشاء تقنية يمكن ارتداؤها يمكنها تتبع خصائص الدواء داخل الجسم بشكل مستمر وغير جراحي".





وأضاف: "بسبب أحجامها الجزيئية الصغيرة، ينتهي الأمر بالعديد من المختلفة بالتعرق، حيث تعكس تركيزاتها عن كثب مستويات تداول الأدوية.. لهذا السبب ابتكر الباحثون ساعة ذكية مزودة بمستشعر يحلل عينات من قطرات العرق الصغيرة". أنواع الأد وية المختلفة بالتعرق، حيث تعكس تركيزاتها عن كثب مستويات تداول الأدوية.. لهذا السبب ابتكر الباحثون ساعة ذكية مزودة بمستشعر يحلل عينات من قطرات العرق الصغيرة".









وقد سمح ذلك للباحثين باكتشاف التغيرات في كيمياء الجسم، دون الحاجة إلى



وعكفت الدراسة على تتبع تأثير عقار "الإسيتامينوفين"، وهو دواء شائع يُصرف دون وصفة طبية، على الأفراد على مدى بضع ساعات، أولًا قام الباحثون بتحفيز الغدد العرقية على الرسغ من خلال تطبيق تيار كهربائي صغير، وهي نفس التقنية التي أظهرها فريق إمامينجاد البحثي في التقنيات السابقة القابلة للارتداء.وقد سمح ذلك للباحثين باكتشاف التغيرات في كيمياء الجسم، دون الحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية ، ونظرًا لأن لكل دواء بصمة كهروكيميائية فريدة خاصة به، يمكن تصميم المستشعر للبحث عن مستوى دواء معين في أي وقت.

بدوره، قال الدكتور رونالد دبليو ديفيز، الأستاذ فى جامعة "ستانفورد": "تعد هذه التكنولوجيا هي نقطة تحول في قواعد اللعبة وخطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق الطب الشخصي".