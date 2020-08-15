وصول دلال عبدالعزيز ونجلة حسين فهمى إلى المستشفى للتحرك مع جثمان شويكار.. فيديو

وصلت الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز ونجلة الفنان حسين فهمى الي مقر مستشفي الصفا بمحافظة الجيزة صباح اليوم، للتحرك مع جثمان الفنانة الراحلة شويكار استعدادا لتشييعها الي مثواها الاخير.





كانت الفنانة شويكار فارقت الحياة عن عمر يناهز 82 عاما، وكان عدد كبير من الجمهور يعتقد أن عمرها 85 عاما لأن هناك إحدى الصفحات الشهيرة بتقديم معلومات خاطئة حول تاريخ ميلادها فقد ولدت شويكار عام 1938، وليس عام 1936 كما أشيع.





وتوفيت شويكار بعد صراع مع المرض حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار فى المرارة أدى إلى رحيلها.



كانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.





وعلى الرغم من ذلك إلا أن شويكار لم تعلن اعتزالها خاصة أنها أكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.