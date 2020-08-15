رانيا فريد شوقي: سعيدة بالتعامل مع ماجدة زكي

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها سعيدة بالتعامل مع ماجدة زكي خلال مسلسل "قوت القلوب".





تابعت : أجسد شخصية شريرة تدخل فى صراعات تكشفها أحداث العمل وزوجة الفنان خالد زكى.





المسلسل من نوعية الأعمال الـ45 حلقة ويكتبه محمد الحناوى ويخرجه مجدي أبو عميرة وتنتجه شركة سينرجى ويشارك فى بطولته كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، وآخرون.





وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال أحداث مسلسلها الجديد "قوت القلوب" شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر فى أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التى تدور فى إطار كوميدى.



