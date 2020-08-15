انتشال ٤ أشخاص أحياء من أسفل عقار قصر النيل المنهار

نجحت فرق الإنقاذ البرى التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة فى انتشال ٤ أشخاص أحياء من أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار، حيث تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات، وتحرر عن ذلك محضر وتولت النيابة التحقيق.





تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بانهيار جزئى لعقار سكنى بشارع قصر النيل بوسط البلد.





على الفور هرعت أجهزة الأمن، وتم غلق محيط منطقة العقار المنكوب، وبالفحص تبين وجود ٤ أشخاص أسفل الأنقاض تم انتشالهم أحياء بهم إصابات متفرقة.





وقد أخطرت محافظة القاهرة التى وجهت بتشكيل لجنة هندسية لفحص حالة العقارات المجاورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.