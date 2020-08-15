تبدأ تجاربه بالإمارات والسعودية والفلبين.. 500 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا خلال عام









وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، أن روسيا أنتجت الدفعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد -19 الذي طوره معهد "جماليا" للبحوث العلمية للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة.









وأضافت الخدمة الصحفية: "تم إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا الجديد الذي طوره معهد الجمالية للأبحاث العلمية للأوبئة والأحياء الدقيقة".









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واللقاح، الذي يحمل اسم Sputnik V، مكونان محقون بشكل منفصل، يجب عمل اللقاح الثاني بعد ثلاثة أسابيع من الحقن الأول.











ومن المتوقع أن تساعد هذه المكونات معًا الشخص على بناء مناعة مستدامة ضد الفيروس.









وبحسب المسئولين الروس، فإن الدولة قادرة على إنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، ومن المتوقع أن يتم الإنتاج في الخارج أيضًا، ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية قريبًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والفلبين.