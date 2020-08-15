رغم مخاطره واستقالة كبير الأطباء.. روسيا تبدأ إنتاج لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم، السبت، عن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل مركز "جاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.





وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أن بلاده طوّرت أول لقاح يوفر "مناعة مستدامة" ضد كورونا.





وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تجري مباحثات مع روسيا بشأن اللقاح الجديد الذي أعلنت عنه موسكو.





يشار إلى أن روسيا تعد أول دولة تسجل لقاحًا لفيروس كورونا، وقد أبدى كثير من العلماء من روسيا وخارجها شكوكًا تجاه اللقاح، وتساءلوا عن قرار تسجيله قبل تجارب المرحلة الثالثة التي تستمر عادة لعدة أشهر وتضم آلاف الأشخاص.





ونشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم السبت تفاصيل استقالة كبير أطباء روسيا بسبب التطور الخطير الذي عكس مخاطر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 الذي سجلته روسيا رسميًا.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أكبر أطباء الجهاز التنفسي في روسيا استقال للاستعجال في انتاج لقاح ضد فيروس كورونا.





وأفادت "ديلي ميل" بأن البروفسور ألكسندر تشوتشالين، قدم استقالته بسبب ما وصفها بالانتهاكات الجسيمة لأخلاقيات مهنة الطب، التي حصلت نتيجة الاستعجال في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.





وأضافت أن ألكسندر تشوتشالين استقال من "مجلس الأخلاقيات" بوزارة الصحة الروسية بعد شن هجوم شرس على عقار Sputnik V الجديد، قبيل موافقة الهيئة على تسجيله.





وبحسب الصحيفة، فإن تشوتشالين سعى في منع تسجيل اللقاح لأسباب تتعلق بالسلامة، وفشل في مسعاه، قبل ترك مجلس الأخلاقيات.





واتهم البروفسور الروسي اثنين من الخبراء الرائدين المشاركين في تطوير اللقاح، بالاستخفاف بأخلاقيات الطب بسبب تسريع إنتاج اللقاح، وهما البروفيسور ألكسندر جينسبرج والبروفيسور سيرجي بوريسيفيتش وهما من كبار علماء الأوبئة بالجيش الروسي، وفق الصحيفة نفسها.





وقال تشوتشالين إنه لم يتم اجتياز جميع المسارات اللازمة التي وافقت عليها تشريعات الاتحاد الروسي والمجتمع العلمي الدولي، وبالتي تم انتهاك أحد المبادئ الأخلاقية للطب بشكل صارخ، وهو عدم التسبب في أي ضرر.





كما أعرب عن امتعاضه من موقف "بعض علمائنا الذين يدلون بتصريحات غير مسؤولة حول اللقاحات الجاهزة".





وتساءل تشوتشالين، في مقابلة قبل فترة وجيزة من استقالته، حول مدى أمان اللقاح على البشر.





وقال إن السلامة تأتي دائمًا في المقام الأول. واللقاحات التي يتم إنتاجها اليوم لم تُستخدم أبدًا على البشر، ولا يمكننا التنبؤ بكيفية تحمل الشخص لها.





وشدد تشوتشالين على ضرورة معرفة "تأثير اللقاح على المدى الطويل"، مضيفًا أن "الحقيقة هي أن هناك عددًا من المواد البيولوجية التي لا تظهر على الفور، ولكن ربما بعد عام أو عامين".





وحول اللقاحات التي تعدها روسيا لمواجهة فيروس كورونا، أوضح أن تلك اللقاحات التي يتم تطويرها الآن من قبل العديد من مراكز الأبحاث لدينا، يمكن أن تكون معايير سلامتها ذات طبيعة قصيرة الأجل فقط.





يشار إلى أنه في 11 أغسطس الجاري، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تسجيل بلاده أول لقاح في العالم ضد كورونا، دون كشف موسكو عن الدراسات المفصلة لنتائج تجاربها السريرية التي تسمح بالتأكد من نتائج اللقاح.





وأوضج بوتين أن إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك في" سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على أن يبدأ استخدامه فورا.