عميد نوعية عين شمس: لجنة متخصصة لتقييم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، تزامنا مع بدء توافد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.
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وأضاف عميد تربية نوعية، في تصريحاته لصدى البلد:"سوف تشهد الكلية تزايدا في أعداد الطلاب الراغبين بالالتحاق بالكلية خلال الأيام المقبلة منوها بأن الاختبارات تسير بشكل هادئ وسط إجرءات احترازية مشددة.
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وأكد الدكتور أسامة أن تقييم اختبارات القدرات تتم داخل الكلية من قبل لجنة تضم متخصصين ولكن وفقا للمعايير التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنه يتم التصحيح في نفس اليوم وترفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف أن اختبارات القدرات فى التربية الفنية تقيس مهارات الإبداع والذكاء واستخدام القدرات العقلية والفنية فى الرسم، فيما تقيس اختبارات القدرات فى التربية الموسيقية موهبة الطالب فى التمييز بين نغمات الصوت ويكون من خلال آلة موسيقية.
وتضم اختبارات القدرات للتربية الفنية موضوع عن الرسم بـ 60 درجة والموضوع الثاني عن التصميم ويكون بـ 40 درجة وبذلك يكون مجموع درجات الطالب 100 درجة.
أما اختبارات التربية الموسيقية تتضمن اختبارين أول واحد للإيقاع بـ 50 درجة ونرصد من خلاله مدى إمكانية الطالب في سماع نغمة معينة وكيفية تأليفها، والثاني هو اختبار للحن السماعي بـ 50 درجة يتم الطلب من الطالب إعادة تأدية لحن على آلة البيانو بعد سماعه أولًا لمعرفة امتلاكه مهارة الاستماع أو لا".