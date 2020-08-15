عميد نوعية عين شمس: لجنة متخصصة لتقييم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وأضاف عميد تربية نوعية، في تصريحاته لصدى البلد:"سوف تشهد الكلية تزايدا في أعداد الطلاب الراغبين بالالتحاق بالكلية خلال الأيام المقبلة منوها بأن الاختبارات تسير بشكل هادئ وسط إجرءات احترازية مشددة.





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