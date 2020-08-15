كمال عكاشة: انتظام سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بجامعة طنطا

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، انتظام سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بجامعة طنطا.







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جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، بكلية الآداب بمجمع الكليات بسبرباي، والتى رافقه فيها الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية.





وأوضح د. عكاشة خلال جولته التفقدية، أن لجان الامتحانات يسودها الهدوء والانضباط والالتزام من الطلاب.





أشار إلى أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع تتابع بشكل يومي تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من ارتداء للماسكات الطبية.





كما شدد على التعقيم المستمر لقاعات ولجان الامتحانات، والالتزام بمسافات التباعد الآمن بين الطلاب للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.