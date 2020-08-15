أمي الثانية.. يسرا تنعى الفنانة الراحلة شويكار بكلام مؤثر.. شاهد

نعت الفنانة يسرا، الفنانة شويكار عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " , وذلك بنشر صور تجمعهما.

كتبت يسرا على الصور " وداعا يا أقرب الناس لقلبي.. أمي الثانية خدت حتة من قلبي و راحت للي ماتغلاش عليه.. وداعا يا من رسمتي البهجة في قلوبنا.. وداعا سيدتي الجميلة.. فراقك صعب عليا وحشتيني و هتوحشيني أكتر وأكتر.. "





واضافت " كلامي فيكي مش هيكفي لاني مهما وصفت و قلت فيكي مش هقدر أوفيكي حقك.. اللهم ارزقها الفردوس الأعلى و ارحمها يا أرحم الراحمين و صبرنا جميعا على فراقها.. "





خالص عزائي لابنتها صديقة عمري السيدة منة وزوجها السيد محمود عطا الله وأحفادها جميعا.





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وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري".

كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.





