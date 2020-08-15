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أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقي عددًا من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:51 م
الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى
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محمد إبراهيم
التقي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الذين فاضت أرواحهم من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل أن تبقى راية الوطن عالية.

وأشار القائد العام إلى أهمية إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط  القوات المسلحـة لتولى الوظائف القيادية فى كافة مناصب الحياة العسكرية ، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وإنعكاساتها على الأمن القومى المصرى.

وأكد الفريق أول محمد زكى أن مصر ستظل وطنًا أمنًا بتضحيات أبنائه ووحدة نسيجهم الوطنى المتماسك ، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعى بمخاطر الحروب غير النمطية والمحاولات الخبيثة لزعزعة الاستقرار والعمليات الإجرامية الممنهجة التى تسعى إلى هدم الأوطان.

وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا ، وأوصى القائد العام القادة بضرورة التواصل مع المرؤوسين على كافة المستويات والاهتمام بدراسة العلوم العسكرية والجرأة فى اتخاذ القرار ، ومواصلة البحث والاطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التى تعينهم على أداء مهامهم.
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