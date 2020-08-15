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اقتصاد

جنيه واحد هبوطًا جديدًا للذهب في ختام التعاملات

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:04 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
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محمد يحيي
هبط سعر الذهب في مصر بمعدلات طفيفة في ختام تعاملات اليوم السبت بمتوسط جنيه واحد علي الأكثر مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس لدي محالات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو  859 جنيهًا مقابل 860 جنيهًا أمس.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 982 جنيه كأعلي سعر له منذ أمس وحتي اليوم.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 736 جنيهًا مقابل 737 جنيهًا أمس

بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 537 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6872 جنيه  و أوقية الذهب بـ 30.531 جنيه و كيلو الذهب بـ 981.714 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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