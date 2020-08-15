رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

وظهرت ليلى نصر، متكئة على عكاز ولكن برغم من ذلك إلا أنها قررت وداع الفنانة شويكار بنفسها.

وتعد الفنانة ليلى نصر إحدى نجمات زمن الفن الجميل، وشاركت في عدد من أفلام الأبيض والأسود، كما كانت لها عدة مشاركات فى مسلسلات تليفزيونية شهيرة، ومن بين أعمالها "سوق النساء"، "ذئاب الجبل"، وأكثر من جزء لفوازير عمو فؤاد.





وقد تم تشييع اليوم السبت جثمان الفنانة شويكار والتى رحلت عن عالمنا امس عن عمر يناهز 82 عاما بعد انتقالها الى المستشفى بسبب تاثرها بوعكة صحية شديدة.

