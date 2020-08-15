السودان: نتفق مع موقف مصر في رفض أية إجراءات أحادية بشأن سد النهضة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، اليوم خلال زيارة الخرطوم فى لقاءين منفصلين بكل من الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، والفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.





وخلال اللقاء مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، نقل مدبولى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخالص تمنياته للشعب السودانى الشقيق، بالتوفيق والازدهار فى المرحلة القادمة، وتحقيق كل ما يصبو إليه السودان الشقيق من تقدم وتنمية.





وأطلع مدبولى البرهان على نتائج المباحثات المثمرة التى أجراها والوفد الوزارى المرافق، لا سيّما فى مجالات الصحة، والكهرباء ، والنقل، والتبادل التجارى، مؤكدًا على التوجيهات التى تلقاها من الرئيس السيسى قبيل الزيارة بالاستجابة لكل احتياجات الأشقاء فى السودان، خاصة فيما يتعلق بمواجهة أضرار السيول، وتفعيل مبادرة علاج الأشقاء فى السودان من فيروس سي.





من جانبه، أعرب الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره الكبير للدعم والمساندة من جانب الأشقاء فى جمهورية مصر العربية، مشيدًا فى هذا الخصوص باهتمام الرئيس السيسى بالتواصل المستمر معه للاطمئنان على أحوال الشعب السودانى فى مختلف النواحى. وأضاف البرهان أن هذه الزيارة يجب استغلالها لتحقيق زخم متنام فى علاقات البلدين، يتناسب مع علاقاتهما الأخوية والتاريخية.





وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء الدعوة التى وجهها الرئيس السيسى لرئيس مجلس السيادة السودانى، لزيارة مصر، وقد وعد البرهان بتلبيتها فى أقرب وقت ممكن.



