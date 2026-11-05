وزير الزراعة يوجه بتعزيز التعاون مع «الفاو» لتطوير نظم البذور بالمناطق الجافة



في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجالات البحثية والتنموية، استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لبحث أوجه التعاون والمساهمة في الإعداد للمؤتمر الإقليمي حول نظم البذور للزراعة في المناطق الجافة بإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والمقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2027، تحت مظلة المنظمة.

وضم وفد المنظمة الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والقائم بأعمال ممثل المنظمة في جمهورية مصر العربية، والدكتور يوردي ياسمي، مدير شعبة الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، والدكتور علاء الدين حمويه، كبير مسؤولي الزراعة، والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل المنظمة للبرامج، بحضور الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور محمد هنداوي، رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز.

وتناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز نظم البذور في المناطق الجافة، وتبادل الخبرات والتجارب، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتطوير نظم إنتاج وتداول بذور عالية الجودة وأكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية والبيئية.

كما استعرض اللقاء أهمية المؤتمر في دعم الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الزراعية، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمارات في قطاع البذور، وتبني التقنيات الحديثة في مجالات التربية النباتية والتقانات الحيوية والتحول الرقمي، إلى جانب العمل على بلورة رؤية وخارطة طريق إقليمية لتطوير نظم بذور مرنة ومستدامة.

المجالات البحثية

ويأتي اللقاء في إطار بحث سبل مساهمة مركز بحوث الصحراء في أعمال المؤتمر، وتعزيز التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في المجالات البحثية ذات الصلة بنظم البذور والزراعة في المناطق الجافة.