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أخبار العالم

بسبب تفشي كورونا.. لبنان يعزل عددًا من المناطق

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:33 م
وزير الصحة اللبناني
وزير الصحة اللبناني
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عزل بعض الأحياء ضمن المناطق التالية: طريق الجديدة في العاصمة بيروت، برج البراجنة في قضاء بعبدا، برجا في قضاء الشوف، باب التبانة في طرابلس.

أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن جاء ذلك بعد إرتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل الدولة اللبنانية. 

وأشار  حمد حسن الى أنه يتم الآن تطور الوباء في المناطق التالية: رأس بيروت والحمرا في بيروت، حارة حريك والحدت وبئر حسن والجناح في قضاء بعبدا وعرمون في قضاء عالية والتي قد نضطر إلى عزلها لاحقا.

كما ناشد وزير الصحة جميع المواطنين ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر، والإلتزام بالسلوك الوبائي، خاصة لجهة النظافة الشخصية وارتداء الكمامة، وتجنب التخالط في الأماكن المكتظة.

وقال : إن المنحنى التصاعدي خلال الأسبوعين الأخيرين للوباء، وتسجيل سلاسل عدوى الفيروس في معظم المناطق اللبنانية، توجب على الجميع التحلي بالمسؤولية والتعاون كي لا نضطر إلى الإقفال العام بعد ارتفاع عدد الوفيات في الآونة الأخيرة. 
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