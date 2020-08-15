الدوري التونسي.. الترجي يخطف تعادلا قاتلا من النجم الساحلي بالكلاسيكو

نجح فريق الترجي في خطف تعادل قاتل من مضيفه النجم الرياضي الساحلي بهدف لمثله، اليوم السبت، في الملعب "الأولمبي" في سوسة، في قمة منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري التونسي.





أحرز كريم العريبي هدف التقدم لصالح النجم الساحلى ضد الترجى في الدقيقة 19 من زمن المباراة.





ثم استطاع طه ياسين الخنيسي تسجيل هدف التعادل القاتل للترجي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء.





ورفع فريق الترجي رصيده بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 50 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الوصيف فريق الاتحاد المنستيري.





فيما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع برصيد 34 نقطة.