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فن

بعد انفصاله عن مي حلمي.. محمد رشاد يوجه رسالة جديدة للجمهور| شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حرص الفنان محمد رشاد، على توجيه رسالة لجمهوره بعد اخبار انفصاله عن الاعلامية مي حلمي.


قال محمد رشاد من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك :" حب الناس .. هو أغلى نعمة من الله  الناس اللى دايما  بتساندنا  وتفرح لفرحنا وتقف جنبنا ولو بكلمة حلوة .. من غير ماتستنى مقابل ..ربنا يحبب فيكم خلقه .. ياأحسن ناس".


وكان محمد رشاد قد نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيها تفاصيل جديدة عن انفصاله عن الاعلامية مى حلمى. 


وقال رشاد : "قبل أى شىء بسم الله الرحمن الرحيم .. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .. صدق الله العظيم".. الآية الكريمة دى بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها لأنها تخصنى، وتخص طرف تانى كان فى يوم جزء من حياتى.. وبعد 3 مرات طلاق أكيد ماينفعش نكمل وكأنه محصلش".


وأضاف رشاد قائلا : "أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبنى أو لا.. بتابعنى أو متعرفنيش أصلا.. أنهم يعدو الموضوع كأنه مجاش قدامهم.. لإنى مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجى بالحلو أو الوحش. 


واوضح رشاد قائلا : "فالأول والآخر ياريت نراعى أن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة ... قضينا أيام منها الحلو.. ومنها اللى مش حلو.. وكل شيء نصيب وقدر من ربنا وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة  وليها مكانة فى قلبى والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا.. وده هيكون اخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع ده".

وقال رشاد : "أتمنى تقروا وتفهموا الكلام كويس وتنفذوه من فضلكم.. كل شىء نصيب والكلمة الطيبة قدرها كبير عند الله و في قلوب الناس".

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