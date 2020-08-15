بعد انتشار الشعوذة.. سورة من القرآن تحمى من أعمال السحر

أكد سالم عبد الجليل، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف، إيمانه بأعمال السحر والدجل ولكنه يؤمن انها أسباب تعمل بإذن الله أو لا تعمل ولو صحت عقيدة المسلم مع الظن الخير بالله لن تؤثر أعمال السحر، موضحا أن علاج السحر يوجد في قواعد شرعية تحمى من وتفك السحر.





ووضع الشيخ سالم عبد الجليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي محمد علي خير، روشتة للوقاية من أعمال الدجل والسحر قائلا: "لو حافظ كل انسان مسلم على قراءة سورة البقرة لن يمسه السحر، لأننا أمام كارثة التعلق بأعمال السحر وشماعة نعلق عليها كل أسباب فشلنا".





وتابع: "في سحر فعلا موجود ولكن هذا ليس سبب كل شيء وكل مشاكنا في الحياة، وأنا شخصيا لو اتعمل لي سحر هقوم اتوضأ وأصلى ركعتين وادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يبعد عني الشر"، رافضا فكرة اتخاذ السحرة والدجالين أولياء من دون الله والايمان بأنهم يضرون البشر وينفعونهم.