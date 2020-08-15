حروب جيل رابع.. ناجي شهود: مخطط لتقسيم مصر إلى 5 دول .. فيديو

قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مواقع التواصل الاجتماعي تخاطب كل العقول ولكننا لا نعلم المخطط والمنفذ للمحتوى الذي ينتشر عبرها.





وأضاف ناجي شهود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك سرعة هائلة في نشر الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي ".





وتابع ناجي شهود :" تنظيم الإخوان متجمد الان ولم ينته "، مضيفا:" ما يفعله أردوغان في المنطقة معلوم وهو أداة تنفذ مهمة وهي تقسييم دول المنطقة العربية ".

واكمل ناجي شهود :" هناك تخطيط لتقسيم مصر إلى 5 دول و ليبيا إلى 3 دول ".



