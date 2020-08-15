AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حروب جيل رابع.. ناجي شهود: مخطط لتقسيم مصر إلى 5 دول .. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:30 م
ناجي شهود
ناجي شهود
Advertisements
هاني حسين
قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مواقع التواصل الاجتماعي تخاطب كل العقول  ولكننا لا نعلم المخطط والمنفذ  للمحتوى الذي ينتشر عبرها.

وأضاف ناجي شهود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك سرعة هائلة في نشر الشائعة  على مواقع التواصل الاجتماعي ". 

 وتابع ناجي شهود :"  تنظيم الإخوان متجمد الان ولم ينته "، مضيفا:"  ما يفعله أردوغان في المنطقة معلوم وهو أداة تنفذ مهمة وهي تقسييم  دول المنطقة العربية ".
 
 واكمل ناجي شهود :"  هناك تخطيط لتقسيم مصر إلى 5 دول و ليبيا إلى 3 دول ".

ولفت ناجي شهود:"  يتم تنفيذ مخططات حروب  الجيل الرابع في المنطقة العربية لهدم مؤسسات الدولة والمجتمع من الداخل ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللواء ناجى شهود: جماعة الإخوان سعت لتقسيم مصر ومنح سيناء للجماعات المتطرفة.. فيديو

ناجى شهود يوضح الفارق بين الحروب عبر الأجيال الأربعة.. فيديو

ناجي شهود: حروب الجيل الرابع تضع القطاع المدني تحت ضغط.. فيديو

أحمد موسى يكتب: إسقاط الدول بدون جيوش

ناجي شهود: حروب الجيل الرابع تستهدف الإنسان وتضعه تحت ضغط نفسي وعصبي

ناجي شهود: حروب الجيل الرابع تستهدف فرض إرادة على أي دولة

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى العادى؟ .. 11 فائدة

+90.. الزمالك يفوز على المقاصة بهدف دون رد في لقاء بطله الـ VAR.. فيديو

بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي| تعليق ناري جديد من نبيل الحلفاوي

رئيس هيئة السد العالى يطمئن المصريين على حالته بعد الهزة الأرضية

إثيوبيا.. تفاصيل انقلاب آبي أحمد على وزير الدفاع

بعد وداع رفيق دربه.. علاقة فرقة رضا الاستعراضية بانهيار عقار قصر النيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

أسعار أشهر 5 سيارات ألماني مستعملة في السوق المصرية.. صور

للوقاية من كورونا.. خطوات ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة