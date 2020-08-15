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ضياء رشوان: حروب الجيل الرابع لا تحتاج لإنفاق عسكري هائل لتجهيز الجيوش

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:02 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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هاني حسين
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن  الجيل الأول من الحروب  عبارة عن جيوش تواجه بعضها البعض .

وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الحرب هي تحقيق أهداف السياسة بوسائل عسكرية  وبدأ التفكير في تنفيذ حروب الجيل الرابع عن طريق  التكنولوجيا والسوشيال ميديا .

وتابع ضياء رضوان :" لا ضرورة للإنفاق العسكري الهائل  لأعداد الجيوش في حروب الجيل الرابع ".

 وأكمل ضياء رشوان :"  تم اختراع حروب الجيل الرابع الذي يعتبر خليط من قوة عسكرية وأدوات غير عسكرية وهي الإرهاب واستخدام الشائعات ووسائل الاتصال الاجتماعي ".
وتابع ضياء رشوان:"  حروب الجيل الرابع تستخدم كل انواع الحروب النفسية والعصبية لتحقيق الأغراض المرجوة ".
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