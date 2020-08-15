ضياء رشوان: حروب الجيل الرابع لا تحتاج لإنفاق عسكري هائل لتجهيز الجيوش

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجيل الأول من الحروب عبارة عن جيوش تواجه بعضها البعض .





وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الحرب هي تحقيق أهداف السياسة بوسائل عسكرية وبدأ التفكير في تنفيذ حروب الجيل الرابع عن طريق التكنولوجيا والسوشيال ميديا .





وتابع ضياء رضوان :" لا ضرورة للإنفاق العسكري الهائل لأعداد الجيوش في حروب الجيل الرابع ".





وأكمل ضياء رشوان :" تم اختراع حروب الجيل الرابع الذي يعتبر خليط من قوة عسكرية وأدوات غير عسكرية وهي الإرهاب واستخدام الشائعات ووسائل الاتصال الاجتماعي ".