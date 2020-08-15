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توك شو

منظومة ماسونية.. خبير أمريكي يفضح العلاقة المشبوهة بين الإخوان وأمريكا.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وليام أنجادل خبير الشوؤن السياسية الأمريكي تحدث عن دور أمريكا في تغيير أنظمة دول الشرق الأوسط .

وعرض الإعلامي أحمد موسى  تصريحات لـ ويليام انجادل عن جماعة الاخوان الارهابية وحروب الجيل الرابع ".

وقال وليام انجادل في مقطع فيديو عرضه الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،:"  ما أطلق عليه الربيع العربي هو الخطوة الأولى  والربيع العربي له اجندة  ولم تظهر من الأن ".

وأضاف  وليام انجدال:"  الاستخبارات الأمريكية بدأت سرا كمشروع أكثر طموحا باستخدام منظومة ماسونية هى جماعة الإخوان الإرهابية ".

وتابع:"  جماعة الإخوان  اسسها متطرف  جهادى يدعى حسن البنا، وجماعة الاخوان حصلت على امتيازات من الاستخبارات البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية، وجماعة الاخوان عملت سرا في مصر ".
 
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