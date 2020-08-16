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اقتصاد

إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام ينخفض 4.6% في يونيو على أساس سنوي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:01 ص
نفط
نفط
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رويترز
نقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قوله إن إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام تراجع في يونيو بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي.

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وأضافت الوكالة أن السلطنة أنتجت 147.76 مليون برميل من النفط في يونيو.


وأشار التقرير إلى أن البلاد سجلت متوسط إنتاج يومي من النفط بلغ 964200 برميل بنهاية يونيو انخفاضا من متوسط بلغ 970600 يوميا في يونيو من العام الماضي.

والسلطنة مشاركة في اتفاق لخفض إنتاج النفط ضمن مجموعة أوبك+.
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