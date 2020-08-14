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أخبار العالم

واشنطن تؤكد مصادرة 4 شحنات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:12 م
واشنطن تؤكد مصادرة
واشنطن تؤكد مصادرة 4 شحنات نفط إيرانية
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قسم الخارجي
أكدت وزارة العدل الأمريكية أن واشنطن سيطرت على 4 شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا وصادرتها.

وقالت الوزارة الأمريكية إنها نفذت أمرا أصدرته محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا بمصادرة الشحنات، مضيفة نه، بمساعدة شركاء أجانب، باتت الشاحنات المصادرة تحت السيطرة الأمريكية.

ووصفت الأمر بأنه أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق. موضحة أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية.

يأتي ذلك وسط نفي إيراني، حيث أكدت وكالات إيرانية حكومية عدم  احتجاز أي ناقلة أو شحنات نفطية.

ونفى السفير الإيراني في فنزويلا، حجت سلطاني احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية لـ 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وأكد سلطاني أن السفن ليست إيرانية ولا تتبع طهران، قائلا عبر حسابه بموقع تويتر "كذبة وحرب نفسية أخرى من الأجهزة الإعلامية الإمبريالية الأمريكية. لا السفن إيرانية، ولا صاحبها إيراني ولا أعلامها ذات صلة بإيران",
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