سباق بين رولز رويس ولامبورجيني أوروس معدلة.. فيديو

نشرت صفحة شركة هينيسي لتعديل السيارات مقطع فيديو جديد لسباق تسارع من نوع خاص ، ويجمع هذه المرة السيارة رولز رويس رايث ولامبورجيني أوروس المعدلة من خلال الشركة .
وقامت شركة هينيسي
لتعديل السيارات بعمل تعديلات على السيارة لامبورجيني أوروس ، بوضع حزمة أداء HPE750 التي تجعلها تحصل على قوة 750 حصان من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر ، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في
2.65 ثانية فقط.
اما السيارة رولز
رويس رايث تحصل على قوتها من محرك V12 مزدوج التوربو سعة 6.6 لتر بقوة
624 حصان و820 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 4.5 ثانية
فقط، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونيًا إلى 250 كلم/سا ، بينما هى أثقل بـ
230 كجم من أوروس.
وظهرت خلال مقطع
الفيديو السيارتين رولز رويس رايث ولامبورجيني أوروس وهما ينطلقان من نقطة سابقة
، ولكن من ستفوز بعد حصول الاخيرة على تعديل من شركة هينيسي.
جدير بالذكر ان السيارة أوروس القياسية تحصل على قوة 641 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 305 كلم/سا.