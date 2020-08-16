AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سباق بين رولز رويس ولامبورجيني أوروس معدلة.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

نشرت صفحة شركة هينيسي لتعديل السيارات مقطع فيديو جديد لسباق تسارع من نوع خاص ، ويجمع هذه المرة السيارة رولز رويس رايث ولامبورجيني أوروس المعدلة من خلال الشركة .

وقامت شركة هينيسي لتعديل السيارات بعمل تعديلات على السيارة لامبورجيني أوروس ، بوضع حزمة أداء HPE750 التي تجعلها تحصل على قوة 750 حصان من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر ، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 2.65 ثانية فقط.

اما السيارة رولز رويس رايث تحصل على قوتها من محرك V12 مزدوج التوربو سعة 6.6 لتر بقوة 624 حصان و820 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 4.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونيًا إلى 250 كلم/سا ، بينما هى أثقل بـ 230 كجم من أوروس.

وظهرت خلال مقطع الفيديو السيارتين رولز رويس رايث ولامبورجيني أوروس وهما ينطلقان من نقطة سابقة ، ولكن من ستفوز بعد حصول الاخيرة على تعديل من شركة هينيسي.

جدير بالذكر ان السيارة أوروس القياسية تحصل على قوة 641 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 305 كلم/سا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لامبورجيني أوروس تتحول إلى كوبيه في تصميم تخيلي

شاهد .. بنتلي فلاينج سبير 2020 الجديدة تحقق أداء مذهلا وقوة خارقة .. فيديو

استعانوا بعمرو دياب للإعلان عنها.. مواصفات لامبورجيني اوروس 2019 .. هضبة السيارات

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور

سباق مثير بين فيراري 488 بيستا و812 SF وماكلارين 720S ولامبورجيني هوراكان.. فيديو

سباق تسارع بين مرسيدس AMG GT R و لامبورجيني هوراكان.. فيديو

ترشيحاتنا

أسبوع حزين .. 6 وفيات تضرب الوسط الفني

بائع التين بالتجمع: معرفتش أنام بسبب إهانتي .. وعاوز حقي .. فيديو

الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 17 وفاة

لكفتة الحاتى 3 مكونات لا تضيفيها أبدا

ميسي الصغير.. طفل معجزة عمره 6 سنوات يمتلك جسدًا خرافيًا ولياقة مُبهرة.. فيديو وصور

رئيس هيئة السد العالى يطمئن المصريين على حالته بعد الهزة الأرضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات

عمره 133 عامًا .. موجة الحر تضرب جسر هامرسميث العملاق .. صور