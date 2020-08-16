سباق بين رولز رويس ولامبورجيني أوروس معدلة.. فيديو

نشرت صفحة شركة هينيسي لتعديل السيارات مقطع فيديو جديد لسباق تسارع من نوع خاص ، ويجمع هذه المرة السيارة رولز رويس رايث ولامبورجيني أوروس المعدلة من خلال الشركة .

وقامت شركة هينيسي لتعديل السيارات بعمل تعديلات على السيارة لامبورجيني أوروس ، بوضع حزمة أداء HPE750 التي تجعلها تحصل على قوة 750 حصان من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر ، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 2.65 ثانية فقط.

اما السيارة رولز رويس رايث تحصل على قوتها من محرك V12 مزدوج التوربو سعة 6.6 لتر بقوة 624 حصان و820 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 4.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونيًا إلى 250 كلم/سا ، بينما هى أثقل بـ 230 كجم من أوروس.

وظهرت خلال مقطع الفيديو السيارتين رولز رويس رايث ولامبورجيني أوروس وهما ينطلقان من نقطة سابقة ، ولكن من ستفوز بعد حصول الاخيرة على تعديل من شركة هينيسي.

جدير بالذكر ان السيارة أوروس القياسية تحصل على قوة 641 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 305 كلم/سا.