انسف الكرش واحمي نفسك من حرارة الصيف بمشروب الخيار والنعناع

للتغلب على الحرارة ، يجب أن تبقى رطبًا طوال اليوم. بخلاف شرب كمية كافية من الماء ، من الضروري أيضًا تناول الأطعمة التي يمكن أن تبقيك باردًا. يقدم موسم الصيف مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والعديد منها مليء بالماء، من المهم أيضا إجراء التغييرات اللازمة في نظامك الغذائي ونمط حياتك لمحاربة ارتفاع درجة الحرارة.





إليك مكونين شائعين من مطبخك يمكن أن يبقيك باردًة هذا الصيف، وفقا لما نشره موقع doctors.

الخيار والنعناع. يعمل هذا المزيج جيدًا لصحتك العامة ويساعدك على البقاء هادئًا.



يجب أن يكون الخيار جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي في الصيف. ما يقرب من 96 في المائة من الخيار عبارة عن ماء. يحتوي أيضًا على العديد من المكونات المفيدة التي لا يمكنك تفويتها. يمكن أن يبقيك رطب. يمكن أن يقدم الخيار العديد من الفوائد الأخرى مثل إنقاص الوزن بشكل أفضل ، وتحسين صحة القلب ، وقد يساعدك أيضًا في تنظيم مستويات السكر.

يمكن أن تساعدك أوراق النعناع أيضًا على البقاء باردًا. هذه الأوراق لها نكهة طازجة. أوراق النعناع مفيدة أيضًا لعملية الهضم وتساعدك على تخفيف أعراض البرد. يمكنك بسهولة زراعة أوراق النعناع في المنزل.

نعناع وخيار للتغلب على الحرارة

يمكن استخدام الخيار والنعناع لإعداد المشروبات المنعشة. يمكن أن تساعد هذه أيضًا في إزالة السموم. يمكنك أيضًا تحضير ماء الديتوكس بالخيار والنعناع. في وعاء من الماء ، أضيفي شرائح الخيار والفواكه المفضلة لديك وأوراق النعناع. اشرب هذا الماء طوال اليوم وأعد تعبئته عند الحاجة. تعتبر سلطة النعناع والخيار أيضًا علاجًا لذيذًا قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.