أول تعليق من جورديولا بعد خورج السيتي بثلاثية على يد ليون وفرصة ستيرلينج

تأهل فريق ليون الفرنسي إلى نصف نهائي "التشامبيونزليج" على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء المقام على ملعب "خوسيه الفالادي"، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وقال جورديولا عقب نهاية المباراة عن فرصة رحيم المهدرة: " كان عليه ان يسجل التعادل، بعد ذلك سجلوا الهدف الثالث وأنتهى الأمر، في اللحظات الحاسمة ارتكبنا بعض الاخطاء في منطقتنا وفي منطقة جزاء الخصم".





وتابع: "لم أشاهد إحصائيات المباراة حتى الان ولكن من الواضح أننا فعلنا كل شيء باستثناء التسجيل، في يوم من الأيام سنتمكن من الذهاب إلى نصف النهائي".





وعن تقنية الـ VAR:" لا أريد أن أتحدث عن هذه الظروف وأظهر وكأنني أريد أشتكي أو أبرر أسباب الخسارة، نحن خارج البطولة لأننا نرتكب الأخطاء، لهذا السبب تم إقصائنا".





وأضاف:" في الشوط الثاني كان الفريق يلعب بشكل جيد، شعرت بأننا افضل ولكن لم نكن مثاليين 100% ".



